Homem é preso ao tentar invadir casa em Três Lagoas: 'eu vou te matar'

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde desta sexta-feira (28) suspeito de tentar invadir a casa de uma mulher enquanto a ameaçava na região da rodoviária de Três Lagoas. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Segundo a polícia, a equipe recebeu denúncia informando que o homem batia insistentemente no portão do imóvel e fazia ameaças, entre elas a frase: “eu vou te matar”. Diante da gravidade, os policiais foram até o local e encontraram o suspeito ainda tentando forçar a entrada.

Durante a abordagem, o homem encarou os policiais e em um primeiro momento, se recusou a obedecer às ordens. Ele precisou ser contido e algemado para garantir a segurança dos moradores.

Dentro da residência estavam a vítima, o filho dela e integrantes de uma igreja, que faziam uma oração para que a situação terminasse bem. Com a chegada dos policiais, todos ficaram emocionados e agradeceram pelo fim do risco.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a vítima e testemunhas prestaram depoimento. A Polícia Civil informou que segue atuando no combate à violência doméstica e na proteção de mulheres em situação de ameaça.

