Homem é preso ao tentar matar esposa com golpes de facão no Centro-Oeste

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na noite de quarta-feira (23), por tentar matar a esposa com golpes de facão na cabeça, no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. No local, encontraram a vítima com ferimentos graves na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros e levando a mulher até a Santa Casa.

Ainda no local, o autor foi preso em flagrante portando um facão com aproximadamente 40 cm de comprimento. Durante verificação no sistema policial, foi descoberto que o homem possui um histórico extenso de delitos, com 49 registros de ocorrências, sendo principalmente relacionados à violência doméstica.

O homem já havia sido preso em outras ocasiões por policiais do 10º BPM por crimes de violência doméstica, sendo que a última prisão pelo mesmo crime ocorreu em fevereiro deste ano. Além disso, tem diversos registros por evasão do sistema prisional.

Operação Shamar A prisão do autor aconteceu durante a Operação Shamar, deflagrada em 21 de agosto pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/MS), juntamente com outros estados, como parte da campanha Agosto Lilás.

Durante os primeiros quatro dias da operação, o 10º BPM realizou a prisão de 3 agressores envolvidos em casos de violência doméstica, fiscalizou 17 medidas protetivas, fez 2 visitas in loco a vítimas de violência doméstica cadastradas no Programa Mulher Segura (PROMUSE), desenvolvido pela PMMS para prevenir e combater a violência doméstica e familiar em todo o estado. As ações seguem até o dia 15 de setembro.

