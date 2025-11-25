Homem é preso ao tentar roubar adolescentes de 16 anos em Dourados

Um homem, de 49 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (25) após assaltar dois adolescentes de 16 anos ao lado do terminal rodoviário de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o criminoso abordou o casal armado com uma faca e exigiu que entregassem a bicicleta e o celular da garota. Assustados, os adolescentes conseguiram correr até a equipe da Guarda Municipal que realizava patrulhamento na rodoviária e pediram ajuda.

Os agentes iniciaram buscas pela região e localizaram o suspeito ainda nas proximidades do local do crime. Ele foi detido e levado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde acabou autuado em flagrante pelo crime de roubo.

Não há informações sobre ferimentos nas vítimas. A bicicleta e o celular foram recuperados.

