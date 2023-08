Homem é preso aplicando golpe do 'falso pix' em lojas de Nova Andradina

O golpe do falso pix fez um homem, de 27 anos, ser preso durante a terça-feira (29), na cidade de Nova Andradina. Ele deve responder por estelionato contra vários estabelecimentos.

Nos últimos dias, a Delegacia de Polícia Civil do município vinha recebendo diversas reclamações de comerciantes, informando que um indivíduo estaria aplicando o golpe do falso pix no comércio local.

De acordo com informações policiais, o homem adquiria produtos de diversas categorias, principalmente do gênero alimentício, apresentando falsos comprovantes de pix que só eram identificados em momento posterior, facilitando o êxito no crime.

Nesta terça-feira, a Polícia Civil tomou conhecimento de um novo fato praticado pelo mesmo autor e os investigadores conseguiram identificá-lo. Ele foi localizado e preso em flagrante, sendo conduzido para a delegacia.

