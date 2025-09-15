Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso aplicando golpes com uso de "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Crime acontecia em uma agência bancária da Caixa Econômica em Corumbá

15 setembro 2025 - 15h25Taynara Menezes
Todo material apreendido com o homemTodo material apreendido com o homem   (Foto: Divulgação )

Um homem foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (14), em Corumbá, aplicando golpes em clientes de banco usando um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”. A ação foi realizada pela Polícia Civil com apoio da delegacia de Ladário.

Imagens do circuito de segurança captaram o suspeito abordando vítimas dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal serem repassadas em tempo real para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Com o suspeito, foram encontrados cartão de vítima, dinheiro e um dispositivo fraudulento. No hotel onde estava hospedado, a polícia apreendeu mais três “chupa-cabras”, máquinas de cartão, R$ 2 mil em espécie e adesivos com números falsos de suporte técnico, usados para enganar os clientes.

O golpe consistia em prender o cartão da vítima no caixa eletrônico e induzi-la a ligar para um número falso. Depois, o criminoso retirava o cartão e realizava saques e compras.

Uma das vítimas reconheceu o suspeito na delegacia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e a atuação da quadrilha em outros estados.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS
Caminhão furtado
Polícia
Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Polícia
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A colisão aconteceu após o motociclista furar o 'Pare'
Polícia
JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direção
Polícia
Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Polícia
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025