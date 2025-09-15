Homem é preso aplicando golpes com uso de "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Um homem foi preso em flagrante, na manhã deste domingo (14), em Corumbá, aplicando golpes em clientes de banco usando um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”. A ação foi realizada pela Polícia Civil com apoio da delegacia de Ladário.

Imagens do circuito de segurança captaram o suspeito abordando vítimas dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal serem repassadas em tempo real para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

Com o suspeito, foram encontrados cartão de vítima, dinheiro e um dispositivo fraudulento. No hotel onde estava hospedado, a polícia apreendeu mais três “chupa-cabras”, máquinas de cartão, R$ 2 mil em espécie e adesivos com números falsos de suporte técnico, usados para enganar os clientes.

O golpe consistia em prender o cartão da vítima no caixa eletrônico e induzi-la a ligar para um número falso. Depois, o criminoso retirava o cartão e realizava saques e compras.

Uma das vítimas reconheceu o suspeito na delegacia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e a atuação da quadrilha em outros estados.

