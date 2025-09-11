Menu
Polícia

Homem é preso após adolescente contar na escola que foi estuprada pelo pai em Itaporã

Ele estava escondido às margens do Rio Brilhante, tentando fugir das autoridades

11 setembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Um homem de 36 anos, acusado de estuprar a própria filha, foi preso por volta das 6h30 desta quinta-feira (11) em uma área de mata de difícil acesso, às margens do Rio Brilhante, em Itaporã.

De acordo com informações policiais, a investigação teve início após denúncia feita ao Conselho Tutelar, que encaminhou o caso à Polícia Civil.

A adolescente de 14 anos relatou a funcionários da escola onde estuda que vinha sendo abusada sexualmente pelo pai desde o início de julho. A jovem foi acolhida pelo Conselho Tutelar, acompanhada por psicólogos do Creas e, em seguida, ouvida pelas autoridades.

Com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas, o delegado solicitou à Justiça a prisão preventiva do acusado, que foi deferida. Uma força-tarefa envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar foi montada para capturá-lo.

Devido ao histórico de fuga em 2015, o homem já havia escapado da delegacia de Brasilândia, a operação exigiu estratégia reforçada. Na terça-feira (9), durante cerco no bairro Alegre, zona rural de Itaporã, o suspeito conseguiu escapar novamente, se escondendo em uma mata próxima ao córrego Itaquiri.

A partir de então, a Polícia passou a monitorar pessoas próximas ao acusado, utilizando trabalho de inteligência. Após diligências ininterruptas, a equipe da Polícia Militar de Itaporã, sob coordenação do 1º Tenente Ketenhuber, recebeu informações sobre o paradeiro do foragido e conseguiu localizá-lo.

No momento da prisão, ele foi informado de seus direitos constitucionais, algemado devido ao risco de fuga e encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito. Posteriormente, foi entregue à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Além da acusação de estupro contra a filha, o homem já havia sido condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas. Apesar disso, estava em liberdade, uma vez que o mandado de prisão expedido em 2015 perdeu a validade em 2023.

