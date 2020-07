Homem é preso após agredir casal, deixando um desmaiado com golpes na cabeça

Um homem, 50 anos, foi preso após agredir um casal, deixando outro homem, 34 anos, desmaiado com vários cortes na cabeça e uma mulher, 23 anos, com um corte nos seios. O caso ocorreu na última terça-feira (28), na Aldeia Jarara, em Juti.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava em casa com seu companheiro quando seu sogro apareceu e os dois começaram a discutir. Os dois homens iniciaram uma briga, o sogro desferiu diversos golpes contra a cabeça do outro homem, deixando-o desmaiado.

Ela teria tentado intervir na briga, quando também foi agredida pelo sogro, gerando um corte em seus seios. A PM foi acionada e chegando ao local se deslocou até a casa do autor.

Na residência, o autor disse ter ouvido gritos como se o casal estivesse brigando, então foi verificar o que estava acontecendo e ao chegar, deu início à confusão.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para receber atendimento médico necessário e sem seguida o autor foi preso pela guarnição policial militar.

