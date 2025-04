Homem é preso após agredir companheira e a ameaçar com barra de metal

Uma mulher, de 22 anos, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de violência doméstica nas mãos do próprio companheiro na manhã deste domingo (6), em Três Lagoas.

À Polícia Militar, a mulher contou que o marido havia passado a noite do dia anterior bebendo com amigos na residência do casal, e pela manhã, notou que eles ainda estavam no local e consumindo cocaína, o que deu início a uma discussão entre o casal.

Durante o desentendimento, o homem empurrou a mulher com força, fazendo com que ela caísse no chão, ficando semidespida, o que gerou constrangimento para ela. Ao tentar reagir à agressão, o homem a segurou pelo pescoço e quase a esganou.

Ele então saiu da residência com o carro da família e retornou horas depois. Neste momento, encontrou a mulher se preparando para sair com o filho de 3 anos para uma festa infantil, o que o desagradou.

Ele a proibiu de sair de casa, dando início a outra discussão. Ele, irritado, pegou uma barra de ferro da churrasqueira da residência e começou a ameaçá-la, batendo com o objeto na porta do quarto onde ela havia se trancado para acionar a polícia.

Ao chegarem no local, os policiais militares encontraram o agressor sentado no sofá da residência, e ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

Apesar da agressão, ela disse que não quer solicitar medidas protetivas contra o companheiro neste momento.

O caso foi registrado como ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica.

