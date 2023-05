Homem é preso após agredir esposa com filho recém-nascido no colo em MS

Homem, de 43 anos, foi preso por bater e ameaçar a esposa enquanto ela estava com o filho do casal, um bebê recém-nascido, no colo. O caso aconteceu na tarde de sábado (13), em Batayporã.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o endereço onde a confusão aconteceu, no bairro Antônia Nantes. No local, a vítima, de 27 anos, contou que foi atingida por socos no rosto após seu marido chegar em casa em visível estado de embriaguez e deitar na calçada.

Ao questionar se estava tudo bem, o homem teria se irritado com a esposa e passou a fazer diversas ameaças de morte. A mulher foi agredida logo na sequência, mesmo estando com o filho recém-nascido no colo.

Por conta das agressões, a jovem acabou ficando com lesões na boca. Diante dos fatos, o autor e vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã para o registro da ocorrência.

