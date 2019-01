Homem é preso após agredir esposa

Adriano de Oliveira, 39 anos, foi preso por violência doméstica contra Cleunice Alves dos Santos, 41 anos, na noite de quarta-feira (9), em Glória de Dourados. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal já morava junto a cerca de um ano e após o marido ter bebido, deu um soco na boca da esposa sem motivo algum.

Segundo a vítima, Adriano começou agredi-la sem dizer nada com vários socos no rosto ao ponto de quebrar um dente dela, e que essa não seria a primeira vez que em que marido a agrediu.

Cleunice procurou a Delegacia de Polícia Civil, com o rosto apresentando vermelhidão, devido às agressões do homem. Após o registro do boletim de ocorrência, ela seguiu para o hospital para exame de corpo de delito.

Enquanto a mulher estava no exame, o marido foi atrás dela e acabou sendo preso em flagrante pelos policiais e encaminhado para a Delegacia. Segundo informações dos militares, o agressor aparentava ainda estar bêbado, e responderá pelo crime de lesão corporal violência doméstica.

