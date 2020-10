Homem é preso após agredir idoso de 80 anos

A Polícia Militar de Caarapó prendeu nesta quinta-feira (22), Sergio Ferreira da Silva, 40 anos, ele é acusado de agredir gravemente o idoso Pedro Lopes, 80 anos. A guarnição teria sido acionada para atender uma denúncia anônima de perturbação do sossego, na Vila Planalto, em Caarapó.

Ao chegar ao local, foi feita a orientação para que o som fosse desligado, haja vista a polícia ter recebido denúncia que na residência do indivíduo estava com som muito alto e de pronto o autor atendeu ao pedido. Diante da situação foram colhidos os dados do autor para confeccionar o BO.

Após isso, a guarnição foi fazer rondas e no deslocamento foi acionada de novo para retornar ao local, pois estava tendo uma vias de fato no mesmo endereço da perturbação do sossego. Os policiais ao chegarem no local constataram uma lesão corporal contra o idoso, que estava sendo agredido por Sergio.

Diante dos ferimentos causados pelo autor foi necessário o atendimento especializado do Corpo de Bombeiros para encaminhar a vítima até ao PAM, tendo em vista que a vítima estava muito lesionada pelas agressões.

Segundo uma testemunha a vítima estava passando de frente a casa do autor, quando ele veio a cuspir no chão e o agressor disse que não era para ele cuspir naquele local porque quem mandava ali era ele. Em seguida começou agredir a vítima com socos e cadeirada, Pedro ainda tentou fugir das agressões, mas foi perseguido por Sergio que continuou com as agressões, que acabaram somente quando populares interviram contra o agressor.

O agressor foi preso e por estar muito alterado, a policia teve que fazer o uso de algemas. Ele foi encaminhado para o 2º Pelotão da Polícia Militar e posteriormente entregue na delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

De acordo com anexo, foi mantido contato com a médica de plantão a qual informou que a vítima sofreu lesão de natureza grave, uma vez que teve traumatismo craniano e fratura de costa, conforme laudo de exame de corpo delito.

Deixe seu Comentário

Leia Também