Homem é preso após amarrar e estuprar moradora de Três Lagoas em canavial de SP

Homem, de 43 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante após amarrar e estuprar uma mulher de Três Lagoas, de 34 anos, em um canavial localizado na zona rural entre Castilho e Itapura, São Paulo. O crime aconteceu durante a noite de domingo (30), mas o autor foi preso apenas no dia seguinte pela Polícia Militar do 28º BPM/I de São Paulo.

Conforme as informações iniciais, a vítima detalhou que conheceu o homem em um site de encontros, onde combinaram um programa sexual. No entanto, ao buscá-la em Três Lagoas, o homem desviou o caminho para uma área isolada, onde a estuprou sob ameaças com uma faca.

Ele trancou as portas do carro e a obrigou a entregar seus pertences. Depois disso, o autor a levou para um canavial, na zona rural entre Castilho e Itapura, São Paulo, onde a estuprou. Ela foi amarrada e teve de ficar de bruços no chão enquanto era abusada. O homem estava agressivo e falava palavras desconexas, segundo o site JP News.

Após o crime, o homem devolveu os pertences da vítima e a abandonou em um trevo para a cidade de Três Lagoas. A mulher conseguiu memorizar parte da placa do veículo, um Chevrolet Monza, de cor vinho, e denunciou o crime na Polícia Civil de Três Lagoas, que comunicou o caso às autoridades paulistas.

Após isso, o homem foi encontrado e preso, mas negou os crimes em depoimentos. Ele afirmou que o encontro foi consensual e que a relação ocorreu no acostamento próximo ao canavial, com uso de preservativo. O autor ainda negou o uso de violência e de faca, mas não soube explicar por que levou a vítima a um local ermo.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

