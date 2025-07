Homem é preso após ameaçar e expor fotos íntimas de ex na internet

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaças e divulgação de imagens íntimas da ex-companheira nas redes sociais. A prisão dele foi resultado de uma ação integrada entre as Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e do Pará, realizada na segunda-feira (14), em Aparecida do Taboado.

A investigação teve início no município de Capanema (PA), quando a vítima procurou a DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) contando que estava sendo perseguida, ameaçada de morte e tendo suas fotos íntimas divulgadas em redes sociais.

Foi então apurado que o autor, inconformado com o fim do relacionamento, pegou o celular da mulher e estava utilizado contas vinculadas ao aparelho para divulgar as fotos com o objetivo de extorquir dinheiro.

Com base nas informações apuradas pela DEAM do Pará, a Delegacia de Aparecida do Taboado localizou e prendeu o autor.

