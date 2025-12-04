Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é preso após ameaçar família e disparar arma de fogo em Corumbá

Quando os militares chegaram ao local, o suspeito resistiu à abordagem e desobedeceu às ordens dadas pela equipe

04 dezembro 2025 - 15h42Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)
Dr Canela

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (3) após ameaçar familiares e realizar um disparo de arma de fogo no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, os familiares contaram que ouviram um disparo do lado de fora da casa e temendo pela própria segurança, se trancaram em um cômodo até a chegada da equipe policial.

Quando os militares chegaram ao local, o suspeito resistiu à abordagem e desobedeceu às ordens dadas pela equipe. Ele precisou ser imobilizado e algemado para evitar novos riscos às vítimas e aos policiais.

Durante busca na residência, os agentes encontraram cinco munições calibre .22 guardadas em um armário.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com as vítimas, para prestar esclarecimentos.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia
Polícia
VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia
Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu
Polícia
Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Pai e filho de 9 anos ficam feridos durante acidente em Dourados
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.
Polícia
Briga em clínica de reabilitação vai parar na delegacia em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Sem respeitar placa de 'Pare', motorista bate em viatura da Polícia Civil em Campo Grande
Vítima estava sumida no rio Aquidauana
Polícia
Bombeiros encontram corpo de campo-grandense que desapareceu no rio Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motociclista é socorrida em estado grave após bater em poste em Dourados
Prisão aconteceu em Dourados
Polícia
Mulher que extorquia rapaz para não expor vídeo íntimo é presa em Dourados
Português foragido da Interpol é encontrado e preso em Três Lagoas
Polícia
Português foragido da Interpol é encontrado e preso em Três Lagoas
Efetivo será maior neste período festivo
Polícia
Campo Grande terá aumento de 40% no efetivo da PM durante período festivo de fim de ano

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans