Homem é preso após ameaçar família e disparar arma de fogo em Corumbá

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (3) após ameaçar familiares e realizar um disparo de arma de fogo no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, os familiares contaram que ouviram um disparo do lado de fora da casa e temendo pela própria segurança, se trancaram em um cômodo até a chegada da equipe policial.

Quando os militares chegaram ao local, o suspeito resistiu à abordagem e desobedeceu às ordens dadas pela equipe. Ele precisou ser imobilizado e algemado para evitar novos riscos às vítimas e aos policiais.

Durante busca na residência, os agentes encontraram cinco munições calibre .22 guardadas em um armário.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com as vítimas, para prestar esclarecimentos.

