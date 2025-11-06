Homem é preso após amigo ser encontrado com ferimentos na cabeça em Campo Grande

Um homem de 53 anos foi encontrado com um ferimento grave na cabeça dentro da própria casa, no bairro Vila Nasser, em Campo Grande, na noite de terça-feira (4).

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia feita pela ex-esposa da vítima. Ela relatou que o vizinho havia ido até a casa do homem para levar comida e o encontrou caído no chão, com um ferimento na cabeça.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um colega do homem no imóvel, afirmando estar morando temporariamente com ele. De acordo com o boletim de ocorrência, essa testemunha não acionou socorro nem comunicou o fato às autoridades, o que levantou suspeitas sobre sua possível participação.

O atendimento à vítima só foi feito após a chegada de outra testemunha, que chamou o socorro médico. Diante da situação, a vítima foi levada à Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado com afundamento craniano e deve passar por cirurgia.

A ex-esposa da vítima disse à polícia que suspeita de agressão por parte do outro morador da residência, enquanto o homem nega as acusações. Todos foram encaminhados para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

