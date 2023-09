Homem é preso após amordaçar cão com fita adesiva e amarrar as patas do animal

Homem, de 37 anos, foi preso por maus-tratos contra os animais durante a quinta-feira (21), em Dourados. Ele teria sido filmado amordaçando o cachorro da família com uma fita adesiva.

Conforme o Durados News, além de estar amordaçado, o animal aparece com as patas amarradas na casa, que fica localizada na Rua Independência Jardim Itália. Não bastasse isso, o homem agrediu o cão com um fio de energia.

Após denúncia, a Polícia Militar foi até a residência e prendeu o homem em flagrante, o conduzindo até a delegacia.

Ao ser detido, ele disse não ter agredido o animal ‘por maldade’. O autor disse ter cometido o crime como uma forma de correção, pois o cachorro havia fugido de casa horas antes.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também