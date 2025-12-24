Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Polícia

Homem é preso após arrastar criança de 7 anos para matagal e estuprá-la em Caarapó

A criança foi levada ao hospital, onde passou por exames médicos e recebeu atendimento especializado

24 dezembro 2025 - 08h11Brenda Assis
O suspeito foi encontrado pela Polícia MilitarO suspeito foi encontrado pela Polícia Militar   (Alerta Dourados)

Uma criança de apenas 7 anos foi arrastada para um matagal e estuprada na noite desta terça-feira (23), na cidade de Caarapó. A ação mobilizou toda cidade até a menina ser encontrada toda ferida e com uma fita na boca para não gritar.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Alerta Dourados, a pequena estava brincando quando desapareceu de repente. A ação mobilizou várias pessoas e autoridades da cidade, que procuraram pela menor.

Chorando muito, a mãe da criança detalhou que horas depois a menina foi encontrada por um morador próximo a uma área de mato. Ela então contou que um homem teria tentado impedir que a criança gritasse colocando uma fita em sua boca, levantando a possibilidade de que ela tenha sido vítima de abuso.

A criança foi levada ao hospital, onde passou por exames médicos e recebeu atendimento especializado, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A Polícia Militar, que já atendia o caso, realizou diligências pela região até encontrar o suspeito no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Presidente Vargas. Ele foi preso em flagrante e levado para Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Acidente com ônibus na BR-163 deixa duas pessoas mortas e dezenas de feridos em Sonora
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II
Sede do CNJ -
Polícia
Hacker invade sistema do CNJ e emite alvará de soltura ajudando presos a fugirem
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é preso ao causar transtornos em mercado do Tiradentes
VÍDEO: Sargento do 3&ordm; BPM salva criança engasgada em Dourados
Polícia
VÍDEO: Sargento do 3º BPM salva criança engasgada em Dourados
Local onde o crime aconteceu
Polícia
Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio enrolado no pescoço
O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira
Polícia
Cozinha de lanchonete é destruída por incêndio em Costa Rica
Caso aconteceu em Bataguassu
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas
Foto: Divulgação/PCRS
Polícia
'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre
Ilustrativa
Polícia
Mulheres brigam após cachorro fugir e atacar o animal da vizinha em Rio Brilhante

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande