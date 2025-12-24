Homem é preso após arrastar criança de 7 anos para matagal e estuprá-la em Caarapó

Uma criança de apenas 7 anos foi arrastada para um matagal e estuprada na noite desta terça-feira (23), na cidade de Caarapó. A ação mobilizou toda cidade até a menina ser encontrada toda ferida e com uma fita na boca para não gritar.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Alerta Dourados, a pequena estava brincando quando desapareceu de repente. A ação mobilizou várias pessoas e autoridades da cidade, que procuraram pela menor.

Chorando muito, a mãe da criança detalhou que horas depois a menina foi encontrada por um morador próximo a uma área de mato. Ela então contou que um homem teria tentado impedir que a criança gritasse colocando uma fita em sua boca, levantando a possibilidade de que ela tenha sido vítima de abuso.

A criança foi levada ao hospital, onde passou por exames médicos e recebeu atendimento especializado, seguindo os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A Polícia Militar, que já atendia o caso, realizou diligências pela região até encontrar o suspeito no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Presidente Vargas. Ele foi preso em flagrante e levado para Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados.

