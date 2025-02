Homem é preso após atropelar a ex em Dourados

Homem, de 40 anos, foi preso depois de atropelar a ex-mulher, de 35 anos, durante a tarde de domingo (23), na Rua S11, localizada no bairro Jóquei Clube, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima contou que o homem chegou ao local de moto. De maneira intencional, ele atropelou a mulher, deixando-a com vários ferimentos pelo corpo.

Enquanto a mulher ligava para a Polícia Militar, o homem fugiu correndo. Horas depois, o autor voltou ao local. Ele acabou sendo preso em flagrante na rua Ramão Osório.

Para as atitudes, o homem negou ter atropelado a ex intencionalmente, já que foi um acidente porque a mulher entrouk na frente da moto. Ainda em sua versão, a vítima que teria ligado pedindo para reatar o relacionamento.

Diante da situação, o acusado foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado em flagrante por lesão corporal.

