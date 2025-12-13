Menu
Polícia

Homem é preso após atropelar pedestre e fugir em Campo Grande

O motorista de 57 anos admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir

13 dezembro 2025 - 12h32Sarah Chaves
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)
Dr Canela

Um homem de 57 anos, condutor de um VW Santana, foi preso na noite de quinta-feira (12) após atropelar uma pessoa no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, e fugir do local. A vítima sofreu ferimentos no rosto e foi socorrida pelo Samu, sendo encaminhada à Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada por moradores de que um homem que estava parado em uma praça seria o responsável pelo atropelamento. Ao ser abordado, ele confessou que havia atingido a vítima e deixou o local por medo de represálias. Em seguida, os policiais foram até o ponto do acidente e confirmaram que a pessoa atropelada já havia recebido atendimento médico.

Ainda conforme o registro, o motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,87 mg de álcool por litro de ar expelido. O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal no trânsito e direção sob efeito de álcool na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

