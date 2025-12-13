Homem é preso após atropelar pedestre e fugir em Campo Grande

Um homem de 57 anos, condutor de um VW Santana, foi preso na noite de quinta-feira (12) após atropelar uma pessoa no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, e fugir do local. A vítima sofreu ferimentos no rosto e foi socorrida pelo Samu, sendo encaminhada à Santa Casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada por moradores de que um homem que estava parado em uma praça seria o responsável pelo atropelamento. Ao ser abordado, ele confessou que havia atingido a vítima e deixou o local por medo de represálias. Em seguida, os policiais foram até o ponto do acidente e confirmaram que a pessoa atropelada já havia recebido atendimento médico.

Ainda conforme o registro, o motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,87 mg de álcool por litro de ar expelido. O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal no trânsito e direção sob efeito de álcool na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

