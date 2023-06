Homem é preso após bater a cabeça da mulher várias vezes contra a parede em MS

Policiais militares de Bonito socorreram uma denúncia de violência doméstica onde o autor, companheiro da vítima a agrediu com socos e chutes e tentou atacar uma terceira pessoa com golpes de faca na Vila Donaria.



Caso ocorreu na noite de terça-feira (6), após o autor de 39 anos de idade embriagado, se desentender com sua companheira de 29 anos, pedindo para ela se retirar da casa, e que diante da situação a vítima havia pediu auxílio de uma pessoa conhecida.



Quando a terceira pessoa chegou na residência, o autor reconheceu se tratar de um ex da sua companheira, momento em que passou a agredir violentamente a vítima, por desconfiar de um possível envolvimento.



Conforme relatos, o autor empurrou a cabeça da mulher na parede da casa várias vezes, além de desferir diversos chutes e socos pelo corpo da vítima.



O autor também tentou agredir com faca a terceira pessoa, que conseguiu se desvencilhar e retirar tal faca. Acionada, a Polícia Militar foi ao local e o homem de imediato tentou empreender fuga, mas foi contido, preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, ele responderá pelo crime de lesão corporal (violência domestica), dentre outros.

