Homem é preso após bater na esposa durante briga por ciúmes em Dourados

Homem, de 45 anos, foi preso depois de bater na esposa, de 38 anos, durante a tarde de segunda-feira (21), na Rua das Jabuticabeiras, no bairro Jardim Colibri, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o casal estava se desentendendo há alguns dias por conta de ciúmes. Ontem, durante mais uma discussão, o autor empurrou a companheira.

Junto com a agressão, ele começou a xingar a mulher. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, realizou a prisão em flagrante do homem.

Ele foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também