Homem é preso após bater na namorada em praça de alimentação de shopping em MS

Homem de 38 anos foi preso na noite de quinta-feira (17) em Dourados, acusado de agredir a companheira dentro da praça de alimentação do shopping da cidade.

Conforme o site Dourados News, os dois estavam no centro comercial quando a mulher resolveu fazer uma chamada de vídeo com a amiga. Em determinado momento, o autor deu se irritou e derrubou o aparelho no chão.

Depois disso, ele passou a agredir a companheira com socos e a segurar pelo pescoço. A equipe de segurança do shopping foi acionado, contendo o agressor até a chegada da Polícia Militar.

O homem então foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

