Homem é preso após bater no próprio pai em Eldorado

Homem, de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde de terça-feira (25), após bater em seu pai e o deixar em estado grave em Eldorado. O crime aconteceu em 2018 e o autor estava foragido desde então.

Conforme as informações policiais, a ordem judicial, que pedia a prisão do homem, foi expedida pela Vara Única do município. Na época dos fatos, a vítima chegou a ter fraturas na costela.

Ontem, o autor foi localizado pelas equipes policiais na região central da cidade, onde acabou sendo preso. O homem foi conduzido a uma das celas da Unidade Policial, local em que ficará à disposição do Poder Judiciário.



