Homem é preso após colocar fogo na casa da ex-esposa para se vingar

Um jovem, de 25 anos, foi preso durante a madrugada desta terça-feira (10) após colocar fogo na casa da ex-esposa, de 41 anos, e permanecer no local para ver a residência sendo destruída em Terenos.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada por uma testemunha sendo informados que uma casa estava em chamas. Ao chegar no local, encontraram a residência de madeira já parcialmente destruída e os vizinhos tentavam apagar o fogo, com medo de que as chamas atingissem as casas da vizinhança.

O suspeito foi localizado em frente ao imóvel sentado no meio fio. À polícia, ele confirmou que havia colocado fogo por vontade própria, mas não quis contar o motivo. Em seguida, o pai do suspeito afirmou ser por vingança.

Segundo o relato feito para a polícia, o suspeito queria se vingar e destruir os pertences da ex, que fugiu para Campo Grande com medo após terminar o relacionamento.

O autor foi preso em flagrante. A perícia foi acionada para realizar os procedimentos de praxe na residência e o caso foi registrado como incêndio qualificado como violência doméstica.

