Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Homem, de 38 anos, foi preso nesta quarta-feira (16) por descumprir medidas protetivas ameaçar a ex-companheira, em Dourados.

Conforme as informações policiais, os dois moram na cidade de Ponta Porã, onde havia sido feita a ocorrência pela prática do crime de ameaça em 2022, comunicado pelo Conselho Tutelar do município. Foi nessa ocasião que foi solicitada a medida protetiva em favor da vítima.

Hoje, as equipes foram acionadas, pois o homem estaria descumprindo a medida protetiva. Por conta disso, acabou sendo preso.

