Homem é preso após esfaquear cliente em bar

Um homem de 39 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (9), após esfaquear um cliente em um bar, na Vila Popular, em Campo Grande. O suspeito teria chegado bêbado no local e foi agredido com um taco de sinuca pela vítima.

Coforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e quando chegaram no local, os militares encontraram a vítima sentada no chão com sangramento nas costas e receberam a informação que o autor morava nas redondezas.

Ao chegarem na casa do suspeito, os policiais encontraram ele com uma faca na cintura. Os clientes do bar explicaram que ele entrou no local embriagado e causando confusão. Após uma discussão, o homem foi para casa e voltou armado com uma faca. Quando tentou entrar no estabelecimento para tirar satisfações com os frequentadores foi impedido pelo dono do bar.

A vítima pegou um taco de sinuca e deu dando um golpe com o objeto na cabeça do suspeito, momento em que foi esfaqueado nas costas. Diante da situação, a polícia deu ordem de prisão e encaminhou o suspeiro para a Delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também