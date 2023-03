Homem Ã© preso apÃ³s esfaquear o irmÃ£o durante briga no Jardim Carioca

Um homem, de 31 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) após bater no irmão mais novo e tentar esfaqueá-lo durante uma briga no Jardim Carioca, em Campo Grande. O autor estaria evadido do sistema prisional.

De acordo com o boletim de ocorrência, após a confusão a vítima saiu andando de moto até que encontrou com uma viatura da Polícia Militar que fazia rondas pela região. Com as mãos cortadas, ele contou que havia sido atingido por golpes de faca desferidos pelo irmão durante uma briga, passando também as características das roupas do autor.

Com as informações passadas pelo rapaz, a equipe policial conseguiu localizá-lo andando pelas ruas com a faca nas mãos durante as rondas na região. Durante a tentativa de abordagem, o autor ainda tentou fugir, mas foi abordado e contido pelos militares.

No decorrer da abordagem, durante a verificação no sistema, foi descoberto que o homem estaria evadido do sistema prisional. Como estava com um corte na mão, precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde antes de ser levado para a delegacia.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal.

