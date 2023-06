Homem é preso após espancar a esposa em Nova Andradina

Na tarde desta sexta-feira (16), um homem, que não teve nome ou idade divulgados, foi preso em Nova Andradina após agredir a esposa.

Denúncias anônimas levaram a Polícia Militar até a rua Cristo Rei cruzamento com a rua José Taveira, onde encontraram a mulher bastante machucada e tiveram êxito em prender o suspeito.

Conforme o Jornal da Nova, as equipes policiais estavam empenhadas em uma operação na cidade juntamente com o comandante do 8° BPM (Batalhão de Polícia Militar) tenente-coronel Paulo Renato e no local, em ação rápida, identificaram o autor.

A vítima que apresentava ferimentos foi socorrida e encaminhada para o pronto socorro do Hospital Regional para atendimento médico. O agressor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência policial.



O responsável pelo Programa Mulher Segura sargento Eduardo, acompanhou a ocorrência e fez as orientações sobre a solicitação da medida protetiva de urgência e continuará acompanhando a vítima.

