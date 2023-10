Pai é preso após espancar gato de filha até a morte

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (6), em Sidrolândia, após espancar até a morte o gato da filha ao saber que precisaria gastar cerca de R$ 400 com a castração do animal.

O crime teria acontecido na noite desta quinta-feira (5). À polícia, a filha do autor relatou que horas antes do crime, havia informado ao pai que a gata precisaria ser castrada, e que o procedimento custaria R$ 400, informação que ele respondeu que, se ela quisesse, mataria a gata e não precisaria arcar com os custos do procedimento.

Enfurecido, o pai chegou até a residência da filha, pegou a gata e golpeou a cabeça do animal várias vezes contra o chão até ela vir a óbito.

Ao tomar conhecimento dos fatos, uma equipe da Delegacia de Sidrolândia e uma equipe da Polícia Militar se deslocaram até a residência do indivíduo e realizarão a prisão em flagrante.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Cynthia Gomes, o crime foi cometido por motivo fútil, já que ele não aceitava que a família gastasse com a castração do animal. O homem também descumpriu as ordens dos policiais.

“Além disso a morte se deu com requintes de crueldade e muito sofrimento ao animal. Por fim, ele ainda desobedeceu e desdenhou da ordem de prisão, demonstrando seu desprezo pelas forças policiais e pelo sistema de justiça”, explicou a delegada.

