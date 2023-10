Homem é preso após estuprar adolescente de 15 anos em Caarapó

Uma adolescente, de 15 anos, foi estuprada por um rapaz de 23 anos durante cerca de 2 dias, na cidade de Caarapó. O autor foi preso durante a manhã de sábado (7), após uma ação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Caarapó, com apoio da Delegacia de Polícia de Juti.

Conforme as informações iniciais, o rapaz teria aproveitado que a menor estava sozinha em casa, para entrar e praticar os abusos sexuais, que ocorreram em dois dias seguidos. Por conta do estupro, a menina precisou ser levada para o hospital com fortes dores abdominais.

Quando o caso foi notificado as autoridades policiais, as investigações para a prisão do homem foram iniciadas. Cerca de 2h depois do recebimento da denúncia, o autor foi localizado e preso.

O homem será indiciado por estupro de vulnerável e deve permanecer preso, a disposição da Justiça.

