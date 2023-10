Homem é preso após estuprar adolescente de 16 anos em córrego de Coxim

Homem, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (30) ao ser acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos, no município de Coxim. O crime teria acontecido no último sábado, dia 28 de outubro e o autor foi preso mediante representação de prisão preventiva.

Segundo o apurado pelas autoridades policiais, o plantão da 1ª Delegacia de Coxim foi informado acerca de uma ocorrência de estupro de uma adolescente de 16 anos, nas imediações do Córrego Fortaleza. A vítima foi apresentada na Delegacia pela Polícia Militar e imediatamente passou por exame de corpo de delito que constatou a veracidade da denúncia.

O suspeito fugiu logo após a prática do crime e não foi localizado naquele momento. Com isso, foi realizada a instrução preliminar, com escuta especializada da adolescente e representada pela prisão preventiva do suspeito.

O mandado foi expedido judicialmente na noite de ontem e cumprido na manhã de hoje pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim. O suspeito será ouvido em interrogatório e encaminhado, em seguida, ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.

Deixe seu Comentário

Leia Também