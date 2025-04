Homem é preso após estuprar adolescente em confraternização em Dourados

Uma adolescente, de 15 anos, procurou a polícia neste domingo (6) para denunciar que foi vítima de estupro durante uma confraternização que acontecia na casa do pai, de 43 anos, em Dourados.

Segundo informações repassadas pela jovem à polícia, durante a festa, um homem de 34 anos teria agarrado a jovem à força, a levado até um quarto da residência, tirado suas roupas e cometido o abuso sexual, mesmo com a adolescente pedindo para que ele parasse.

Conseguindo se desvencilhar do homem, ela saiu do local, chamou um carro de aplicativo e foi até a casa de um ex-namorado, onde contou o que havia acontecido.

Ela foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e após relatar o crime, a Polícia Civil acionou a Polícia Militar, que foi até a residência onde ocorria a confraternização e prendeu o suspeito. Todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia.

Aos policiais, ela também relatou que seu pai havia passado a mão em seu corpo quando ela tinha 13 anos, mas não denunciou o ocorrido na época. A denúncia será investigada.

Na delegacia, a polícia constou que o pai da jovem e o autor do estupro tinham mandados de prisão em aberto por pensão alimentícia, e foram presos.

O autor do estupro também foi autuado em flagrante pelo crime.

