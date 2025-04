Homem é preso após estuprar bebê de 10 meses em Três Lagoas

Uma bebê, de apenas 10 meses, foi estuprada pelo marido da bisavó durante o final de semana na cidade de Três Lagoas. O autor, de 58 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

Conforme as informações do site RCN 67, a mãe da menina precisou sair na noite de sábado (19), deixando a criança com a bisavó. Ela detalhou ainda que não tem o costume de fazer isso.

Já durante a manhã de domingo (20), a mãe passou no imóvel para pegar a filha e notou que a idosa estava sonolenta, como se estivesse dopada. Apesar de causar estranheza, ela não chegou a comentar nada.

Em casa, ao trocar a pequena, notou que ela estava com as partes íntimas vermelhas. Diante da situação, resolveu levar a bebê até uma unidade de saúde, onde os médicos constataram que ela foi vítima de abuso sexual.

A polícia foi acionada e o homem preso, sendo encaminhado para a delegacia. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

