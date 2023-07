Homem é preso após estuprar enteada de 13 anos em Dourados

Homem, de 44 anos, foi preso durante a última terça-feira (11) ao ser acusado de estuprar sua enteada, de apenas 13 anos, em Dourados.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima contou para uma assistente do Conselho Tutelar que o crime vem acontecendo desde que ela tinha 7 anos de idade. No dia 11 deste mês, o autor teria ido até o quarto da adolescente para praticar os atos libidinosos mais uma vez, tocando em suas partes íntimas.

A vítima contou à conselheira que falou sobre os abusos à mãe, todavia, essa desacreditava. Após a ciência da notícia do crime de estupro de vulnerável e da percepção de situação flagrancial, a equipe de investigação foi até o local de trabalho do autuado e o prendeu em flagrante.

A prisão aconteceu por intermédio das equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), o caso deve continuar a ser investigado pelas autoridades locais.

