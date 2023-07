Homem é preso após furtar banco no Parque dos Poderes

Homem, de 34 anos, foi preso durante a quarta-feira (19), suspeito de tentar furtar agências bancárias localizadas no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A prisão foi feita por r policiais civis do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

Conforme as informações policiais, as diligências se iniciaram após ser noticiado que alguém havia tentado furtar uma agência bancária. Na sequência, foi comunicado que também teria ocorrido fato similar em outra agência, localizada nas proximidades – onde o criminoso tivera êxito, subtraindo cinco notebooks e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, sobretudo da possibilidade de se tratar do mesmo responsável pelos delitos, iniciaram-se as diligências que culminaram na identificação do homem, que não teve o nome divulgado.

Com o rapaz foram encontrados os objetos furtados na agência bancária, bem como as ferramentas que utilizava para a prática criminosa, sendo alicates e chaves de fenda, turquesa, entre outras. Ele foi preso em flagrante por furto qualificado.

Durante a consulta aos sistemas policiais, constatou-se que o suspeito possuía em seu desfavor mandado de prisão judicial, expedido pela Justiça do Estado do Mato Grosso, justamente pela prática de crimes parecidos.



