Homem Ã© preso apÃ³s furtar bicicleta de loja no centro de Campo Grande

Eric Gianni Ojeda, 39 aos, foi preso na madrugada deste sábado (28), após furtar uma bicicleta dentro da loja "Ciclo Real", na região central de Campo Grande.

Segundo o registro policial, Eric foi encontrado pela polícia militar após moradores da região o verem entrando na loja pelo telhado e saindo com a bicicleta furtada.

Antes de prender o autor, os policiais foram até o local e encontraram o telhado com sinais de arrombamento e a grade de um estacionamento vizinho danificada, após isso, os agentes realizaram buscas pela região e encontraram Eric com o produto furtado.

Durante a abordagem, foi descoberto que Eric já tinha diversas passagens pela polícia por furto, roubo, receptação e uso de entorpecente. Os agentes perguntaram ao autor sobre a origem da bicicleta, ele não soube responder e logo após admitiu ter roubado o produto.

Ele também confessou ter agido com um comparsa, que não foi localizado pela Polícia Militar, com isso Eric foi preso por furto qualificado e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

Deixe seu Comentário

Leia Também