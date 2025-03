Homem é preso após invadir a casa da ex para bater no atual namorado dela em MS

Homem, de 48 anos, foi preso depois de invadir a casa da ex, de 48 anos, para agredir o autual namorado dela, de 56 anos, durante a madrugada de domingo (9), no Bairro Vila Alcindo Franco Machado, localizado na cidade de Amambai.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para as autoridades que seu ex invadiu sua casa após pular o muro e arrombar uma janela. Depois de encontrar no cômodo que seu companheiro estava, o autor partiu para cima do homem já o ameaçando de morte.

Porém, com ele, fugiu correndo para o quarto onde se escondeu. Armado com um canivete, o autor furou toda a porta de lata e ainda conseguiu acertar dois golpes nos braços no rival. Sem conseguir entrar, ele quebrou o celular da ex.

Não o bastante, o autor ainda danificou os outros cômodos do imóvel. O caso foi então registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também