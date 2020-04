Homem é preso após invadir e quebrar ônibus e ameaçar passageira

Leonardo Felipe Nantes, 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (28), após invadir um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande e danificar o veículo e ainda, supostamente, ameaçar um dos passageiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, Leonardo entrou no ônibus “agitado e nervoso”, ele pulou a catraca do veículo e ainda quebrou o suporte para uma das câmeras de segurança.

Uma passageira chegou a relatar que ele o ameaçou dentro do coletivo, mas ela não foi prestar queixa na delegacia, o motorista do coletivo informou que não foi ameaçado e não saberia confirmar a versão da passageira.

A Guarda Civil Municipal foi até o local e encaminhou Leonardo para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi descoberto que o autor possuía um mandado de prisão em aberto.

