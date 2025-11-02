Homem é preso após mostrar as partes íntimas para sogra em Nova Andradina

Homem de 61 anos foi preso por mostrar o pênis para sogra, uma idosa de 89 anos, durante a noite deste sábado (1°), na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o homem estava bebendo quando mostrou as partes íntimas diante da idosa. Por conta disso, ela ficou visivelmente abalada com a situação.

Ela então detalhou para os policiais militares que estava em casa quando o genro chegou, já visivelmente embriagado, fazendo comentários inapropriados e dizendo: “O povo fala que uma mulher de 80 anos é melhor que uma novinha”.

Na sequência, ele tirou as roupas e fez gestos obscenos em frente à vítima, que reagiu indignada, pedindo que ele “tomasse vergonha na cara”. A idosa ainda destacou que nunca deu qualquer tipo de confiança ou motivo para tal comportamento.

Posteriormente, o homem saiu do local e foi embora para casa, onde acabou sendo preso. Ainda segundo o site, o suspeito não soube apresentar uma explicação coerente a respeito dos fatos.

Diante da situação, ele foi levado para Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

