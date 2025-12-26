Menu
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia

A menor estava brincando na rua quando percebeu o homem e contou para a mãe

26 dezembro 2025 - 11h43Brenda Assis

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (25) suspeito mostrar o pênis para uma criança de 10 anos, em Sidrolândia. O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada após denúncia e realizou rondas na região até localizar o homem, que se preparava para sair de casa em uma motocicleta no momento da abordagem.

Testemunhas detalharam que a mãe acompanhava a filha enquanto a criança andava de bicicleta pela rua. Em ao menos duas passagens em frente ao imóvel do suspeito, a menina teria percebido a conduta e comunicado imediatamente à responsável. A mãe foi até o local para questionar o homem, que entrou na residência e tentou sair logo em seguida.

Durante a ocorrência, moradores relataram à polícia que já haviam presenciado episódios anteriores envolvendo o suspeito, como suposta exibição de arma de fogo e disparos. Com base nas informações, os policiais realizaram buscas no interior da casa.

No quarto do homem, dentro de uma gaveta, foram encontradas oito munições de calibre .22, que foram apreendidas.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. O caso será analisado pela autoridade policial, que vai apurar os fatos e definir as medidas legais cabíveis.

