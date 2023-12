Homem é preso após polícia apreender quase 200 quilos de maconha em residência

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (29), em Dourados, após policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderem diversos volumes prensados de maconha em sua residência.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo/preventivo na área urbana da cidade quando receberam a informação que uma residência, localizada na Rua Wilson Gabiatti, no bairro Canaã III, era utilizada como entreposto de drogas.

Ao chegarem no local, os policiais já se depararam com o homem, com uma porção de maconha. Questionado, ele disse que compre pena em uma unidade prisional e foi solto para o fim de ano, onde foi contratado para cuidar da droga na residência, já que o local estaria abandonado.

O valor estimado da droga é de R$ 361 mil.

