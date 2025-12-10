Menu
quarta, 10 de dezembro de 2025
Polícia

Homem é preso após polícia encontrar armas e munições durante buscas em Nova Andradina

O suspeito teria usado o nome da companheira para comprar armas e munições legalmente

10 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (10) após a Polícia Civil encontrar armas e munições em imóveis ligados a ele, em Nova Andradina. A ação faz parte de uma investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

O caso teve início depois que a ex-companheira do suspeito procurou a polícia. Ela contou que, durante o relacionamento, que durou cerca de nove meses, comprou legalmente uma carabina calibre .357, em junho de 2023, usando seu registro de CAC. Segundo ela, quando o casal se separou, em abril de 2025, o homem ficou com a arma e se recusou a devolver. A vítima também relatou que ele teria adquirido munições em seu nome sem autorização.

Com o mandado de busca expedido pela Justiça, os policiais foram aos endereços ligados ao investigado. Em um deles, encontraram a carabina mencionada pela vítima e três munições intactas. Em outro local, havia um revólver calibre .357 e mais seis munições, todas sem registro.

O material foi apreendido e levado para a delegacia. O homem acabou preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.

A polícia reforçou que casos envolvendo violência doméstica ou ameaças podem ser denunciados na DAM, que oferece atendimento especializado às vítimas.

