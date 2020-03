Homem é preso após realizar disparos no centro

Um homem foi preso após realizar diversos tiros com arma de fogo, na tarde da última quarta-feira (18), em um bar, localizado no centro de Dourados.

Segundo o site “Dourados Agora”, após serem acionados, policiais chegaram até o local ordenando que todos colocassem as mãos na cabeça, momento em que um homem correu e tentou jogar a arma através de uma porta, apesar disso ele foi alcançado e preso.

A arma estava municiada com oito balas, com três delas deflagradas, junto com o preso foi encontrado um registro federal de arma de fogo, U$100 dólares e R$1684,00 reais, o dinheiro foi entregue a irmã do autor.

