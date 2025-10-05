Homem é preso após roubo com ameaça de morte em Campo Grande

Um homem de 42 anos foi preso após ser identificado como autor de um roubo ocorrido no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande na madrugada deste domingo (5).



A vítima, um homem de 31 anos, relatou que estava saindo de uma casa noturna quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles colocou uma faca em seu pescoço e, sob ameaça de morte, o obrigou a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 300.



A Polícia Militar foi acionada e, com base nas informações repassadas pela vítima, iniciou rondas na região. Poucos metros do local do crime, na Avenida Afonso Pena, os policiais localizaram um homem com as características informadas. Ele foi identificado como Paulo Henrique Pinto e reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo.



Durante a abordagem, o suspeito alegou que havia realizado um programa para a vítima e que o valor transferido seria pagamento pelo serviço. No entanto, a vítima negou essa versão e afirmou que o roubo ocorreu mediante ameaça.



Diante da contradição e da não localização do segundo envolvido, Paulo Henrique recebeu voz de prisão. Foi necessário o uso de algemas por risco de fuga.



O roubo foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



