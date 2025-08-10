Homem é preso após ser esfaqueado por 'Xandinho' em Dourados

Homem, de 47 anos, foi socorrido após ser esfaqueado por ‘Xandinho’ durante a madrugada deste domingo (10), no Bairro Vila Almeira, em Dourados. A vítima acabou sendo presa por ter um mandado de prisão aberto em seu nome.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar apoio no caso.

Os socorristas detalharam que foram acionados por um motoboy, que passava pelo local e parou para ajudar a vítima. Ele afirmou acreditar ainda que o suspeito estaria pela redondeza.

Ao chegar, o homem contou para a Polícia Militar que foi esfaqueado por ‘Xandinho’ por causa da sua ex-esposa. No entanto, não detalhes a respeito da briga entre os dois, explicando que após tentar matá-lo, o suspeito fugiu em sua bicicleta.

Após receber os atendimentos iniciais, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida, onde recebeu atendimento médico especializado.

Durante as verificações no sistema policial em nome da vítima, as equipes encontraram um mandado de prisão em aberto no seu nome. Por conta disso, o mandado acabou sendo cumprido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também