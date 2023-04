Homem é preso após ser flagrado com mais de 10 kg de fios de cobre no Tijuca

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Civil, por intermédio da 6ª Delegacia de Polícia, identificou receptadores de fios de cobre de origem ilícita após investigações na região do Lagoa, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, foi localizado um depósito na Rua Guaxis, no Jardim Tijuca, com 10 kg de fios de cobre, sem origem lícita comprovada. O comprador do material, de 34 anos, foi preso em flagrante por receptação qualificada.

Durante entrevista, o responsável pelo local confirmou ter adquirido o material de um desconhecido.

Após as afirmações, os policiais civis deram voz de prisão ao autor e o conduziram para a delegacia. Ele será indiciado pelo crime de receptação qualificada.

