Homem é preso após ser flagrado estuprando o neto de 8 anos em Sidrolândia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante após ser pego estuprando o neto, de apenas 8 anos, na cidade de Sidrolândia. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Babalizando, a esposa do suspeito acordou durante a madrugada e ao andar pela casa viu o homem, completamente sem roupas sobre o neto, cometendo o crime.

Diante da situação, e no meio do desespero, ela entrou em luta corporal com o companheiro para tirá-lo de cima do menino. Posteriormente, ligou para a Polícia Militar.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.

