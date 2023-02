Homem é preso após ser flagrado praticando zoofilia na Capital

Homem, de 58 anos, foi preso após ser flagrado praticando zoofilia contra cadelas em um galpão localizado na Avenida Marechal Deodoro, no bairro Nova Bandeirantes, em Campo Grande. Os animais foram resgatados e encaminhados para abrigos temporários.

Conforme as informações policiais, uma denúncia feita na DECAT (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e De Atendimento ao Turista) com imagens do homem completamente nu, dentro de um galpão, cometendo o crime levaram as equipes a fazer diligências desde o dia 23 de fevereiro.

Com o local e o suspeito identificado, deu-se inicio o trabalho de resgatar os animais e prender o autor. No local os policiais identificaram a presença de duas cadelas, que foram encaminhadas para a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), para avaliação, triagem e abrigamento temporário.

Os animais também passaram por exame de corpo de delito de natureza médico-veterinária, objetivando a produção de provas materiais da infração penal e de sua autoria e demais circunstâncias relacionadas ao crime.

O homem foi preso e conduzido para a sede da DECAT onde foi interrogado e indiciado por crime de maus-tratos, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa.

