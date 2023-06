Homem é preso após 'socar' a namorada dentro de UPA durante briga

Homem, de 25 anos, foi preso após bater na companheira dentro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), durante a manhã de quarta-feira (21), no Bairro Guatós, em Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o autor e a companheira se desentenderam e o autor a golpeou com um soco no rosto, além de derrubá-la.

Após cometer a agressão, ele saiu do local após a agressão e foi localizado na esquina da sua residência, no Bairro Cravo Vermelho. O autor apresentava uma lesão nos dedos, mas ao ser detido disse que teria sido ocasionada pela manhã, em outra circunstância.

Ele foi encaminhado para atendimento no pronto-socorro municipal e, em seguida, levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado.

