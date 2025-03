Homem Ã© preso apÃ³s surta apÃ³s a mÃ£e beber toda sua cerveja e e quebrar a casa dela

Um homem, de 31 anos, foi preso por surtar e quebrar a casa da mãe durante a noite de quinta-feira (6), no Residencial Parizotto, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 53 anos, contou que o filho chegou em casa alterado, jogando roupas e objetos no chão. Assusta com a atitude violenta do rapaz, a mulher chamou a Polícia Militar.

Quando os militares chegaram ao local, o autor ainda estava fazendo um quebra-quebra dentro do imóvel. Ele foi detido e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde acabou sendo detido por violência doméstica.

Durante o depoimento, o homem afirmou que ficou nervoso porque a mãe havia consumido toda a bebida alcoólica dele.

O caso será investigado pelas autoridades policiais da cidade.

